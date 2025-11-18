12 Yıl Sonra Yakalandı: Hapis Cezası Olan Kadın Saklandığı Evde Bulundu

BURSA'da hakkında toplam 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.V. isimli kadın hükümlü, 12 yıl sonra saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; 'Silahla yağma' suçundan hakkında toplam 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2013 yılı Mart ayından bu yana aranan H.V. isimli kadın hükümlünün Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi. Firari hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.