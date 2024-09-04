Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'ye Resmi Ziyarette Bulundu

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, bugün Türkiye'ye geldi. Sisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ankara'ya geldi. Sisi'nin ziyareti 12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi, Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Sisi'nin uçaktan indiği esnada Erdoğan'a asker selamı verdiği görüldü.

Sisi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlendi. Atlı birliklerin de yer aldığı törende iki ülkenin milli marşları çalındı. Ardından Sisi ve Erdoğan, tören kıtasını selamladı.

Resmi karşılama törenin ardından Erdoğan ve Sisi ikili görüşmeye geçti.

Sisi'den "Mısır ile Türkiye arasında yeni bir dostluk ve iş birliği" açıklaması

Türkiye'ye yaptığı ziyarete ilişkin Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Sisi, şunları kaydetti:

"İki kadim ülkemizin köklü tarihi ve halk ilişkilerinin yanı sıra, günümüze kadar güçlü siyasi ilişkilerle birbirine bağlı olması nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk ziyaretimden ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmemden büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulması, belki de bugünkü ziyaretim ve öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahire ziyareti, Mısır ile Türkiye arasında yeni bir dostluk ve iş birliği aşamasını başlatma yönündeki ortak iradeyi yansıtıyor. Ortak irade, bölgesel ve uluslararası çevrelerindeki önemli rollerine dayanarak ve iki kardeş halkımızın istek ve arzularını karşılayacak şekilde."