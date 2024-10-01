12 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Adıyaman'da Yakalandı

Adıyaman'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, kırsal alanda durumundan şüphelendikleri M.M.Ç'yi durdurdu.

GBT sorgusu yapılan zanlının "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

M.M.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.