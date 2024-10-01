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12 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Adıyaman'da Yakalandı

12 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Adıyaman'da Yakalandı
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Adıyaman'da jandarma ekipleri, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.Ç'yi kırsal alanda yakaladı. Zanlının uyuşturucu ve uyarıcı madde suçundan ceza aldığı tespit edildi ve cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, kırsal alanda durumundan şüphelendikleri M.M.Ç'yi durdurdu.

GBT sorgusu yapılan zanlının "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

M.M.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

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