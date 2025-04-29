12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Giresun'da 2 ayrı suçtan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma ekiplerince, 7 yıldır firari durumdaki "silahla yağma" ve "elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık" suçlarından 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A'nın yakalanması için özel ekip kuruldu.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu T.A. Espiye ilçesi kırsalında saklandığı evde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan T.A'nın yakalanmamak için sık sık adres, kılık ve kimlik değiştirdiği belirlendi.