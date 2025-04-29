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12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı
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Giresun'da, 'silahla yağma' ve 'hırsızlık' suçlarından 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A., jandarma ekipleri tarafından 7 yıl süreyle firari olarak saklandığı evinde yakalandı.

Giresun'da 2 ayrı suçtan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma ekiplerince, 7 yıldır firari durumdaki "silahla yağma" ve "elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık" suçlarından 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A'nın yakalanması için özel ekip kuruldu.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu T.A. Espiye ilçesi kırsalında saklandığı evde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan T.A'nın yakalanmamak için sık sık adres, kılık ve kimlik değiştirdiği belirlendi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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