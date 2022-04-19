12 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın da arasında bulunduğu 10 milletvekiline ait 12 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

8 HDP, 1 DBP ve 1 AK Parti milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Başkanlığına sunuldu. Dokunulmazlık dosyası Meclise ulaşan milletvekilleri şöyle:

"HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, HDP Eş Genel Başkanı ve Mardin Milletvekili Mithat Sancar, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz."

Salihe Aydeniz ile Remziye Tosun'un ise iki dosyası bulunuyor.

(Ahmet Umur Öztürk - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel