12 yaşındaki Yavuz, 91 saat sonra enkazdan çıkarıldı Güncel Haberler 12 yaşındaki Yavuz, 91 saat sonra enkazdan çıkarıldı Kahramanmaraş depreminin yıkıma neden olduğu Hatay'da 12 yaşındaki Yavuz Aslantürk, 92 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. 12 yaşındaki Yavuz, 91 saat sonra enkazdan çıkarıldı HATAY - Kahramanmaraş depreminin yıkıma neden olduğu Hatay'da 12 yaşındaki Yavuz Aslantürk, 92 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Depremin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Erzurum AFAD ekibi bugün akşam saatlerinde 600 evler semtinde 12 yaşındaki Yavuz Aslantürk'ü sağ olarak enkazdan çıkardı. Bölgedeki vatandaşlar AFAD ekiplerine alkışlarıyla destek verdi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Hatay 3. Sayfa Güncel Haberler

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