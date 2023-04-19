12 yaşındaki şef Atahan Dinç, CSO'yu yönettiCUMHURBAŞKANLIĞI Senfoni Orkestrası'nın (CSO) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gerçekleştirdiği konserde, 12 yaşındaki üstün yetenekli keman sanatçısı Atahan Dinç, şef ve solist olarak sahne aldı.

12 yaşındaki şef Atahan Dinç, CSO'yu yönetti

CUMHURBAŞKANLIĞI Senfoni Orkestrası'nın (CSO) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gerçekleştirdiği konserde, 12 yaşındaki üstün yetenekli keman sanatçısı Atahan Dinç, şef ve solist olarak sahne aldı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle CSO Ada Ankara'da gerçekleştirdiği konserde 12 yaşındaki üstün yetenekli keman sanatçısı Atahan Dinç, şef ve solist olarak sahne aldı. Geleceğin keman virtüözleri arasında gösterilen Atahan Dinç, konseri izleyen herkesin hayranlığını kazanarak İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin en ünlü ve en sık seslendirilen eseri 'Mevsimler'i şef ve solist olarak yorumladı. 12 yaşındaki şef Atahan Dinç, performansı ile 23 Nisan coşkusunu tüm salonda hissettirdi.