12 Yaşındaki Kız Çocuğuna Taciz İddiası: Şüpheli Hastaneye Sevk Edildi

ANKARA'da dün 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla çevredekiler tarafından darbedilen M.K.E., hastanedeki tedavisinin ardından savcılığın talimatıyla ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine sevkine karar verildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Çankaya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre M.K.E., halası A.S.'nin yanında kalan kız çocuğunu, marketten eve giderken takip etti. Şüpheli, apartman girişinde çocuğa tacizde bulunmaya kalkıştı. Çocuk koşarak eve kaçarken, M.K.E. de peşinden koştu. Eve kadar girdiği ileri sürülen M.K.E., A.S. tarafından dışarı çıkarıldı. Durumu fark eden A.S.'nin komşuları ve mahalleli, şüpheliye tepki gösterdi. Bölgeden uzaklaşmaya çalışan M.K.E., takip eden mahalle sakinleri tarafından parkta yakalanıp, darbedildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi M.K.E.'yi kalabalığın arasından alıp, adrese çağrılan ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayın ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen çocuk ve ailesi şüpheliden şikayetçi oldu.

PSİKOLOJİK SORUNLARI GEREKÇESİYLE HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan M.K.E. ile ilgili yürütülen soruşturmada savcılık, taciz şüphelisinin ruh ve akıl hastalıkları hastanesine sevkine karar verdi.