12 Yaşındaki Kick Boks Sporcusu Burak Özel, Türkiye Şampiyonluğu Hedefliyor

Tekirdağ'da yaşayan kick boks sporcusu Burak Özel (12) Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle 3 yaşında spora başlayan Özel, doğum gününde kendisine antrenörü tarafından hediye edilen kick boks eldiveniyle bu branşa yöneldi.

İzmir'de 9-12 Temmuz'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda minikler kategorisinde Türkiye 3. olan Özel, AA muhabirine, hedefinin Türkiye şampiyonu olmak olduğunu söyledi.

Antrenörünün yeteneğini keşfetmesi üzerine kick boks müsabakalarına hazırlanmaya başlayan Özel, "Bana doğum günümde kick boks eldiveni hediye edilmişti. Ben de kick boksa yönelmek istedim. Türkiye üçüncüsü oldum. Bundan sonra ilk hedefim Türkiye şampiyonluğu. Altın madalya kazanıp sonrasında dünya şampiyonasında şampiyon olmak istiyorum." dedi.

Özel, antrenmanlarını altın madalya kazanmak için sürdürüyor.

Antrenör Özcan Özel ise Burak'ın 3 yaşından bu yana spora ilgi duyduğunu belirtti.

Sporcusunun hırslı ve disiplinli bir sporcu olduğunu anlatan Özel, "Burak, antrenmanlarda teknik ve taktik uygulamalarda her zaman en iyisini yapmak için çabalıyor. Kendi kategorisindeki bütün maçları izliyor. Antrenman programlarını eksiksiz uyguluyor. Çalışmalarını farklı maçlara göre planlıyoruz. Hedefimiz dünya kupasını kazanarak, Milli Takım ile tüm organizasyonlarda yer almak." diye konuştu.