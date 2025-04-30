Yenidoğan çetesi davasında 10 sanığa tahliye

Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda 10 sanığa tahliye
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi! Hibe tutarı artırıldı
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

5 saniyenin faturası ağır oldu! Bir günde yüzde 450 zam
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var

PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var

12 Yaşındaki Eslem Teker'in Adı Kütüphaneye Verildi

12 Yaşındaki Eslem Teker'in Adı Kütüphaneye Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker'in ismi, eğitim gördüğü okulda açılan kütüphaneye verildi. Teker'in adı verilen kütüphane, ailesi ve öğretmenlerinin katılımıyla hizmete açıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker'in adı, eğitim gördüğü okuldaki kütüphaneye verildi.

Teker'in öğrencisi olduğu Yeni Mahalle'deki Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda bir süre önce yapımına başlanan kütüphane tamamlandı.

"Eslem Teker Kütüphanesi" ismi verilen kütüphane, Kaymakam Mustafa Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Teker'in ailesi, sınıf arkadaşları ve öğretmenlerinin katılımıyla hizmete açıldı.

Kütüphanenin hayırlı olmasını temenni eden Kaymakam Akın ve katılımcılar, kütüphaneyi gezerek kitapları inceledi.

Duygulu anların yaşandığı açılışta konuşan Teker'in babası Ersin Teker, kızının adının kütüphaneye verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeni Mahalle'de 18 Ocak'ta İpek Yolu üzerindeki alanda yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan Eslem Teker, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.