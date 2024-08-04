Elazığ'da okuldaki yetenek taramasında keşfedilen 12 yaşındaki Ebrar Gümüş, atletizmde büyük başarılara ulaşmayı hedefliyor.

Vali Tevfik Gür Ortaokulu'nda bir yıl önce yapılan yetenek taramasında öğretmenleri tarafından keşfedilerek atletizme kazandırılan Gümüş, kısa sürede kendisini bu alanda geliştirdi.

Antrenörlerinin desteğiyle Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Gümüş, nisan ayında Adana'da düzenlenen ve takım olarak katıldıkları Anadolu Yıldızlar Kros Ligi'nde altın madalya sevinci yaşadı.

Yeni başarılara odaklanan Gümüş, ay-yıldızlı formayla Avrupa ve dünyada gerçekleştirilecek şampiyonalara katılmak istiyor.

Gümüş, antrenörleri Betül Gülengül ve Kübra Koç eşliğinde haftanın 6 günü Fırat Üniversitesi mesire alanında çalışıyor.

"Ülkemi temsil etmek istiyorum"

Ebrar Gümüş, koşmayı sevdiği için bu spora yöneldiğini söyledi.

Hayalindeki sporu yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Gümüş, "İlk zamanlar başarabilir miyim?' diye çok düşünüyordum. Bir süre çalıştım ve katıldığım bölgesel yarışlarda dereceler elde ettim. Ondan sonra bu sporda ilerlemeyi düşündüm. Hocalarımın desteğiyle başardım. Yaz tatilinde daha çok çalışma imkanım var. Önümdeki yarışlara bakacağım ve daha sıkı çalışacağım." dedi.

Gümüş, üniversitenin mesire alanında haftanın 6 günü koştuğunu anlatarak, en büyük hedefinin milli takıma girip milli sporcu olmak olduğunu belirtti.

Daha yolun başında olduğunu, önünde çok yarışların olacağını ve buralarda da başarılı olacağını dile getiren Gümüş, "Türkiye şampiyonluğunun yanında Avrupa, dünya şampiyonu olmak istiyorum. Ülkemi temsil etmek istiyorum. Atletizmde en iyisi olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Çok disiplinli bir sporcu"

Antrenör Betül Gülengül de Elazığ'da atletizmde Türkiye'yi iyi şekilde temsil edebilecek sporcular yetiştirdiklerini söyledi.

Ebrar Gümüş'ün de bu sporu sevdiğini ve ileride iyi bir yere geleceğine inandıklarını ifade eden Gülengül, şöyle dedi:

"Ebrar'ın yaşı küçük olduğu için daha çok genel dayanıklılık ve genel kuvvet veriyoruz. Ebrar çok disiplinli bir sporcu. Antrenmanlarda sonuç alıyoruz. Adana'da da birinci olmasıyla güzel bir başarıya imza attı. Daha da iyisi olacağını düşünüyorum."