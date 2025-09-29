Haberler

12 Yaşındaki Çocuk Üvey Babasını Bıçakladı


Kayseri'nin Talas ilçesinde 12 yaşındaki Y.C.K., annesi ve kardeşi ile yaşadığı evde çıkan tartışma sırasında üvey babası Hasan P.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay, Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralı üvey baba hastaneye kaldırıldı. Y.C.K. ise emniyete götürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun bıçakladığı üvey baba ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'ta 15 katlı apartmanın 8'inci katında annesi, kardeşi ve üvey babası Hasan P. (31) ile yaşayan Y.C.K. evde çıkan tartışma sonucu üvey babasını bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Hasan P. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üvey babasını yaralayan Y.C.K. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
