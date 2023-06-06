12 yaşındaki çocuk bisikletiyle otomobilin römorkuna çarptı

Balıkesir'in Karasi ilçesinde, 12 yaşındaki Denizcan Kaba, bisikletiyle hızla yokuşu indiği sırada bir otomobilin römorkuna çarptı. O anlar bir marketin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Çocuk, şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

BALIKESİR'in merkez ilçesi Karasi'de, 12 yaşındaki Denizcan Kaba, hızla yokuşu indiği bisikletiyle kavşakta bir otomobilin arkasındaki römorka çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan çocuk otomobilin römorkuna düştü. O anlar bir marketin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Kaza, Maltepe Mahallesi Sefaköy mevkinde, dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir grup çocuk bisikletleriyle hızla yokuşu inip, kavşaktan geçti. Bu sırada grubun arkasında kalan çocuklardan Denizcan Kaba, Ersin Özkan'ın kullandığı 41 GE 930 plakalı otomobilin römorkuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kaba, havaya fırlayıp, römorkun içine düştü. Kaba, şans eseri kazayı yara almadan atlattı. O anlar yakındaki bir marketin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Kaba, tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. (DHA)