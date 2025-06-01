12 Yaşındaki Çocuk 2. Kattan Düşerek Yaralandı

12 Yaşındaki Çocuk 2. Kattan Düşerek Yaralandı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk, 2. kattaki balkonundan düşerek yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri hızla müdahale etti.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir apartmanın 2'nci katından düşen R.Ö. (12) adlı erkek çocuk yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi Devrim Mahallesi Midyat Yolu Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. R.Ö., evlerinin 2'nci katındaki balkondan dengesini kaybederek, zemine düştü. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından R.Ö., ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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