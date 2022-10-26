12 yaşındaki Baran, ilk kez kestirdiği saçlarını kanser hastası çocuklara bağışlayacak

BURSA'da yaşayan Baran Barış (12), ilk kez kestirdiği 85 santimi bulan saçlarını kanser hastası çocuklara peruk yapılması için bağışlayacak.

İnegöl ilçesinde yaşayan Hediye-Osman Barış çiftinin 4 erkek çocuğundan Baran'ın saçlarına doğduğundan beri makas değmedi. Bu yıl 6'ncı sınıfa başlayan 1 metre 40 santim boyundaki Baran'ın saçları ise 85 santimetre oldu. Baran, okulda kendisini ilk kez gören öğretmen ve öğrencilerin uzun saçları nedeniyle kendisini kız zannettiğini söyleyip ailesine saçlarını kestirmek istediğini belirtince, anne ve babası da isteğini geri çevirmedi.

Oğlunun saçlarını kanser hastası çocuklara peruk yapılması için bağışlamak istediklerini söyleyen Barış, "Baran 12 yaşına girdi. Hala ana saçı. Bugüne kadar makas değmemişti. Şu anda da ilk defa kesiliyor. Bir programa katılmıştık. Orada da kendisine sözümüz şöyleydi; 'Baran'ın saçları kesildiği zaman Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışlayacağız' demiştik. Bunu yetkili arkadaşlarla görüşüp, teslim edeceğiz. En azından diğer kardeşlerimiz bir nebze de olsa mutlu olabileceklerse ne mutlu bize, ne mutlu Baran'a" ifadelerini kullandı.