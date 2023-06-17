Şanlıurfa'da kaybolan çocuk ahırda asılı bulundu, eğitmen serbest bırakıldı

Ceylanpınar ilçesinde yaşayan ailesi tarafından, Eyyübiye ilçesi Beşat Mahallesi'nde dini eğitim verilen özel bir kursa yollandığı belirtilen Abdülbaki D.'den, salı günü haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Başlatılan aramalarda, çarşamba günü Abdülbaki D., dini eğitim gördüğü yerin yakınındaki Beşat Mahallesi'ndeki bir ahırda asılı bulundu. Çocuğun cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi. Abdulkadir D.'nin dini eğitim veren kursa gitmek istememesine rağmen ailesinin zorlamasıyla 1 yıldır eğitim gördüğü iddialarına ilişkin Şanlıurfa Valiliği tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu kurs kapatılırken, kursta öğrencilerden sorumlu eğitmen olduğu belirtilen A.P., gözaltına alındı.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulbaki'nin de eğitmeni olan A.P., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. A.P. ifadesinde Abdulbaki'nin olay günü de okula gitmediğini belirterek, "Olay günü kursun kamera kayıtlarının incelediklerinde Abdulbaki D. sabah namazını kıldıktan sonra 05.18'de dışarı çıkıyor. O anlar kamera kayıtlarında mevcuttur. O gün okula da gitmemiş bunun üzerine aileye haber verdik. Başka bir sıkıntısı yoktu" dedi.