Şanlıurfa'da kaybolan çocuk ahırda asılı halde bulundu, kurs kapatıldı

ŞANLIURFA'da, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Abdülbaki D.'nin (12) ahırda asılı halde bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, çocuğun gittiği dini eğitim verilen kurs kapatıldı, kurs eğitmeni ise gözaltına alındı.

Ceylanpınar ilçesinde yaşayan ailesi tarafından, Eyyübiye ilçesi Beşat Mahallesi'nde dini eğitim verilen özel bir kursa yollandığı belirtilen Abdülbaki D.'den, salı günü haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Başlatılan aramalarda çarşamba günü Abdülbaki D., dini eğitim gördüğü yerin yakınındaki Beşat Mahallesi'ndeki bir ahırda asılı halde bulundu. Çocuğun cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.

Baro; dilekçesinde ayrıca Şanlıurfa Valiliği, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve çocuğun eğitim gördüğü kursun sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili Baro başkanlığından yapılan açıklamada, "12 yaşındaki bir çocuk elektrik kablosunu nasıl temin etti, düzeneği nasıl hazırladı veya olayın vuku bulduğu ahır kursun hemen yakınında olmasına rağmen buraya neden bakılmadığı ya da neden göz ardı edildiği hususlarının da etraflıca araştırılmasını talep etmekteyiz" denildi.