12 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi: Bilinçsizce çaldım

SARIÇAM, ADANA (DHA) - ADANA'da pişmaniyeci Yalçın Akkaş'ın (33) otomobilini düz kontak yaparak çalan Ömer Özdemir (36), yakalandı. 12 suç kaydı olan, ifadesinde, "Otomobili bilinçsizce çaldım. Bir süre gezip, evime döndüm. Bu olayı nasıl gerçekleştirdiğimi bilmiyorum" diyen Özdemir, tutuklandı.

Olay, 9 Mayıs günü saat 04.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Pişmaniye satarak geçimini sağlayan Yalçın Akkaş, 55 LP 954 plakalı otomobilini apartmanın otoparkına park edip, evine gitti. Sabah saatlerinde otoparka inen Akkaş, otomobilini yerinde göremeyince İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ihbarda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, şapkalı bir kişinin kapısı kilitli olmayan otomobile binip, düz kontak yaparak çalıştırdıktan sonra apartmandan ayrıldığı görüldü. Şüphelinin, olay yerine yakın bir akaryakıt istasyonundan otomobilin deposunu doldurduğu daha sonra da uzaklaştığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çaldığı otomobil ve ses sistemi, sahibi Akkaş'a teslim edildi.