12 Punto: Türk Dünyası Sinema İşbirlikleri Paneli

TRT tarafından yedinci kez düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto'da, "Türkiye ile Türk Dünyası Arasında Ortak Yapımlarda Yeni Köprüler" başlıklı panel düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, paneldeki konuşmasında Türkiye'de çok fazla film çekildiğini belirterek, "Bizim bu kadar filme ihtiyacımız yok. İnşallah daha az, daha nitelikli, daha büyük filmler çekeriz. Bunun için özel bir çalışmamız var. Türkiye'de biliyorsunuz film küçük olsun, benim olsun diye bir şey var. İnşallah bu kültürü de çok yakında değiştiririz." dedi.

Güven, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile uzun zamandır çok yakın ilişki içerisinde olduklarını dile getirerek, "Birlikte bir şeyler yapmak istiyoruz. Bugün çok verimli bir toplantı da yaptık." ifadesini kullandı.

Ortak yapımların geliştirilmesine yönelik hukuki zeminle ilgili çalışmalar yürütüldüğünden bahseden Güven, şunları kaydetti:

"Sinema genel müdürlüğü seviyesinde teknik bir çalışma yapıyoruz. Bizler aynı kültürel mirasa sahibiz. Dertlerimiz, tarihimiz, kökümüz aynı. Dolayısıyla bizim şu anda eksik olan şeyimiz birlikte üretmek. Birlikte üretme kültürümüz yok. Çünkü sinemacılarımız maalesef birbirlerini tanımıyorlar. Bizim masada konuştuğumuz konulardan bir tanesi de bu. Bizim sinemanın daha yaratıcı tarafında olan arkadaşlarımızın her ülkede birbirlerine daha yakın olmaları gerekecek."

Birol Güven, ortak yapımlarda Sinema Genel Müdürlüğü olarak yeteri kadar başvuru almadıklarını, Türk dünyasından ortak film yapma projelerinin de reddedilmediğini anlattı.

"Birlikte çalışmaya davet ediyoruz"

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, TRT'nin düzenlediği sinema etkinliklerine dair bilgi vererek, "Biz bu etkinlik başta olmak üzere diğer etkinliklerimizin hepsinin bir network, bir tanışma fırsatı olsun diye hem ülke fonları hem sinema genel müdürleri hem de bizim yapımcılarımız, yönetmenlerimiz bu iletişimi sağlayabilsinler diye yapıyoruz. İnşallah bu program da buna öncü olacaktır." diye konuştu.

Azerbaycan Sinema Genel Müdür Yardımcısı Gurban Primov, Azerbaycan sinema tarihinin 127 yıllık bir geçmişi olduğu bilgisini vererek, "Devletimiz tarafından yerli sinema için destekler yapılmaktadır. Bütçeden belli miktarda paralar ayrılıyor. Bu paralar müsabakalar çerçevesinde galip olan film projelerine, üreticilerine veriliyor. Nisan ayında ilan ettiğimiz bir müsabaka başladı ve ağustos ortasında sona erecek. Tam olarak 88 tane film projesi var." dedi.

Kırgızistan Sinema Genel Müdürü Ulan Adamaliev, Kırgızistan'da sinema üretimine dair gelişmeler olduğunu söyleyerek, şunları anlattı:

"Çok fazla orijinal fikir, uluslararası seviyede başarılı olabilecek senaryolar var. Böylelikle Türkiye'yi ortak işbirliğine davet ediyoruz. Bildiğiniz gibi Kırgızistan, dünya çapında ünlü yazar Cengiz Aytmatov olmak üzere birçok düşünüre sahip. Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Rusya ile ortak projelerimiz var. Bu yıl Fransa'yla, İngiltere'yle ortak filmlerin yapımıyla ilgili de imza attık. Ayrıca İtalya'yla işbirliği yapacağız. Türk meslektaşlarımıza da ortak film yapımı teklif ediyoruz. Birlikte çalışmaya davet ediyoruz."

"Türkçe konuşan ülkelerin yan yana olması gerekiyor, yakınlaşması gerekiyor"

Kazakistan Kazakfilm Direktörü Asset Yernazarov, Kazakistan Ulusal Sinema Destekleme Merkezi ile farklara değinerek, kendilerinin finansman sağladıklarını, filmlerin üretimini ve yapımını üstlenmediklerini söyledi.

Kazakfilm'in bir yapım şirketi olduğunu açıklayan Yernazarov, "Bizim firmamız kendi yapımını kendi üstlenmektedir. Artık 90 yaşındayız. Post prodüksiyon süreçlerimizi de yapıyoruz. İmkanlarımız oldukça geniş. Ortak yapımlar için bizim yapım firmamız çok açık. Türk özel firmalarla film çekimlerine başladık. Yüzde elli olarak böyle projelere giriyoruz." dedi.

Özbek Kino Genel Müdürü Shukhratulla Rzayev, 12 Punto'da yapılan görüşmelerin Türk devletlerinin bağları, ilişkileri güçlenmesine katkısına işaret ederek, "Çok başarılı ve yetenekli operatör, yönetmenler, senaristler ve gerçekten çok büyük ve zengin bir Özbek sinema tarihine sahibiz. Bana göre her halkın birleşmesi, Türkçe konuşan ülkelerin yan yana olması gerekiyor, yakınlaşması gerekiyor. Bizim çabalarımız bu yöndedir." şeklinde konuştu.

"Sinemada ortaklıklar bizim gelecek neslimiz için çok önemli"

Türkmenistan Oğuzhan Türkmenfilm Birliği Yaratıcı İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sahysalyh Bayramov, Türk filmlerinin sadece Türk devletlerinde değil, farklı devletlerde de takip edildiğine dikkati çekerek, "Sinemada ortaklıklar bizim gelecek neslimiz için çok önemli. Yılda 20 tane film üretiyoruz. Türkmen filmlerinde bütçemiz devlet tarafından destekleniyor." ifadelerini kullandı.

Bayramov, ortak yapımlarda kültürel değerlerin korunmasının önemi üzerinde durarak, devlet desteklerinin ve Korkut Ata Film Festivali'nin Türk dünyası sinemasına katkısını vurguladı.

Kazakistan Ulusal Sinema Destekleme Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Kurmanbek Zhumagali, Türk dizilerinin Kazakistan'da çok sevildiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Her kanalda mutlaka Türk dizileri var. Gerçekten çok fazla reytingleri var. Kazak halkı, Türk dizilerini çok seviyor. Sinemaya gelecek olursak 5 yıl önce eğer daha önce 10 şirket var ise şu anda 500 tane var. Devlet tarafından çok büyük destekler olduğu için böyle bir rakama ulaştı. Her yıl toplantılar yapıyoruz. 500 tane şirket gerçekten gerçek bir rakam. Kısa bir süre önce biz pitching mekanizmasını geliştirdik. Birkaç tane öncelikli konu belirliyoruz. Yapım şirketlerine bu konularda senaryo yazmaları için zaman veriyoruz."

Zhumagali, beş yıl önce yerli film eksikliğinin fark edildiğini belirterek, "Yerli filmler az sayıda. Çok sayıda Batı filmleri bizim ülkemizde gösteriliyor. Yerli filmler sinemalara gelse bile seyirci izlemiyor. Batılı filmlerle rekabet edemiyor." değerlendirmesini yaptı.

Şu anda Kazakistan'da yılda 100 film yapıldığı, bunların içerisinden 20 filmi destekleri bilgisini veren Zhumagali, Kazak sinemasında altyapıyı geliştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye ile Türk dünyası arasında sinema alanında daha güçlü işbirliklerinin önünün açılması hedeflenen panel, katılımcıların soruları yanıtlamasıyla sona erdi.

TRT tarafından yedinci kez organize edilen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto, 20 Temmuz'a kadar 35 ülkeden yönetmen, yapımcı ve film endüstrisi profesyonellerinin katılacağı çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.