12 Punto 2025'in Uluslararası Jürisi Açıklandı

Türkiye'de sinema sektörüne yönelik yapılan ilk ve tek proje olma özelliği taşıyan "12 Punto 2025"in uluslararası jürisi belli oldu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "12 Punto 2025"in jürisinde dünya sinemasından 5 isim yer alacak.

Dünya sinemasının önde gelen isimlerinin 13-20 Temmuz'da bir araya geleceği program, 35 ülkeden sinema profesyonellerinin katılımıyla düzenlenecek.

Dünya sinemasının usta isimleri 12 Punto'da

Filmleriyle birçok festivalden ödüllerle dönen usta yönetmen Andrey Zvyagintsev, 12 Punto 2025'te jüri koltuğuna oturacak.

Cannes Film Festivali'nin 2018 jürisinde yer alan, aynı zamanda Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi ile Avrupa Film Akademisi üyesi olan Zvyagintsev, 12 Punto 2025 kapsamında "Ustalık Sınıfı: Andrey Zvyagintsev ile Yönetmenlik Sanatı" başlıklı masterclass verecek.

Dünyanın en prestijli TV ve film ödüllerinden Altın Küre'nin Başkanı Helen Hoehne de jürideki isimler arasında yer alacak.

Küresel film endüstrisi konuşulacak

Kaliforniya Eyalet Üniversitesi, Northridge ve Altın Küre Vakfı yönetim kurullarında görev yapan Hoehne, 12 Punto 2025 kapsamında "Ustalık Sınıfı: Mükemmeli Ödüllendirmek: Helen Hoehne ile Film Endüstrisi, Küresel Film" başlıklı masterclass verecek.

Filmleri Cannes ve Venedik film festivallerine seçilen ve ödüller kazanan Avusturyalı yönetmen Jessica Hausner, 12 Punto 2025 jürisi olarak İstanbul'a gelecek.

Hausner'in Cannes Film Festivali'nde de yarışan TRT ortak yapımı filmi "Club Zero", 12 Punto Açık Hava Sineması'nda gösterilecek. Yönetmen Hausner, gösterimin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

ARTE France Cinema'nın Genel Müdürü Olivier Pere ile geçen sene "The Stranger's Case" filmiyle Seattle Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazanan Filistinli ödüllü oyuncu Yasmine Al Massri, 12 Punto 2025'te jüri koltuğuna oturacak.