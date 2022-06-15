"12 Punto 2022"nin uluslararası jürisi belli oldu - Haberler

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"12 Punto 2022"nin uluslararası jürisi belli oldu

AA - Fatih Türkyılmaz - Güncel
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'12 Punto 2022'nin uluslararası jürisi belli oldu

TRT tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "12 Punto 2022"nin, uluslararası jürisi belli oldu.

TRT tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "12 Punto 2022"nin, uluslararası jürisi belli oldu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, jüride, "Hüzün Üçgeni" filminin yapımcısı Philippe Bober, yönetmen Elia Suleiman, Eurimages'ın direktörü Susan Neiman-Baudais, Saraybosna Film Festivali'nin artistik direktörü Jovan Marjanovic, Venedik Film Festivali programcısı Paolo Bertolin yer alacak.

Dünya sinemasının önde gelen isimlerinin jüri koltuğuna oturacağı etkinlik, 19-26 Haziran'da, 16 farklı ülkeden katılımla 3 ayrı platformda düzenlenecek.

Uluslararası jürinin 12 finalist proje arasından seçtiği 3 proje "TRT Ortak Yapım Ödülü", 3 proje "TRT Ön Alım Ödülü", 6 proje ise "TRT Proje Geliştirme Ödülü"nün sahibi olacak.

Ödüller 26 Haziran akşamı gerçekleştirilecek kapanış ve ödül töreninde sahiplerini bulacak.

AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

Susan Neiman Yönetmen Türkiye Güncel Haberler

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