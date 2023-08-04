12 organizatör tutuklandı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 12 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı. Operasyonlarda 68 düzensiz göçmen yakalandı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
12 organizatör tutuklandı
MUĞLA Ağustos ayının ilk 4 gününde Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 12 şüpheli tutuklandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığının 1-4 Ağustos tarihleri arasında 12 göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirdi. 12 göçmen kaçakçılığı olayında 68 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı olaylarına karışan 21 şüpheli/organizatörden 12'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 9 şüpheli/organizatör adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.
Göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 6 araç, 2 bot, 2 bot motoru ve muhtelif malzemeler ele geçirildi. Yakalanan 68 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.