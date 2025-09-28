Tarsus'ta Balkonundan Düşen Genç Hayatını Kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesindeki 15 yaşındaki Efe Kağan Öz, 12'nci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde meydana geldi ve sağlık ekipleri olay yerinde genç bireyin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, gece saatlerinde Şehitler Tepesi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 15 katlı apartmanın 12'nci katında ailesiyle yaşayan Efe Kağan Öz, henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Öz'ün cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel