12. Konya Kitap Günleri 18-26 Ekim'de Başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Konya Kitap Günleri'nin 12'ncisi 18-26 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, tarih boyunca birçok önemli medeniyete ev sahipliği yapan Konya'nın Mevlana Celaleddin-i Rumi, Muhyiddin İbn'ül Arabi, Sadreddin Konevi, Şems-i Tebrizi gibi gönül ve ilim insanlarını bünyesinde barındırdığını belirtti.

Konya'nın geçmişte olduğu gibi bugün de ilmin, irfanın ve kültürün merkezi olduğuna dikkati çeken Altay, "Biz de bu köklü mirası yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak adına kültür ve sanat alanında önemli çalışmalar yürütüyoruz. Konya Kitap Günleri bu anlayışımızın en güzel örneklerinden biridir. Bu yıl da 18-26 Ekim tarihleri arasında onlarca seçkin yayınevi, on binlerce eser ve yüzlerce kıymetli yazarı, Konyalı hemşehrilerimizle bir araya getirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konya Kitap Günleri'nin özellikle gençler için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Altay, "Konya Kitap Günleri'nin bu yılki teması 'Geçmişten geleceğe kitaplarla aile olmak'. Çocuklarımızın ve gençlerimizin okuma alışkanlığını güçlendirmek, onların kültürel dünyalarına katkı sunmak bizim için çok değerli. Ben, Aile Yılı kapsamında özel etkinliklerin de yapılacağı Konya Kitap Günleri'ne, Konya'mız başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinden, her yaştan kitapseveri bu kültür şölenine katılmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal ve yerel yazarların, akademisyen ve sanatçıların farklı konu başlıklarıyla yer alacağı 12. Konya Kitap Günleri'nde; edebiyat, tarih, sosyoloji, çocuk edebiyatı, şiir ve roman türlerinde de özel söyleşiler gerçekleştirileceği, etkinlik süresince farklı tarzlarda konserler ve müzik dinletileri düzenleneceği aktarıldı.