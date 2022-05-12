12. Kocaeli Kitap Fuarı özel açılış gecesi - Haberler

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12. Kocaeli Kitap Fuarı özel açılış gecesi

Bültenler - Güncel
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12. Kocaeli Kitap Fuarı özel açılış gecesi

12. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde özel bir açılış programı düzenleniyor. Kongre Merkezindeki açılış gecesinde üstat Necip Fazıl Kısakürek de şiirleriyle anılacak

KOCAELİ (Bültenler) - 12. Kocaeli Kitap Fuarı'nın açılışı için bu yıl özel bir program düzenleniyor. Yüzlerce şiir, hikâye, tiyatro, roman, eleştiri, deneme, hatıra ve inceleme türünde eserler kaleme alan üstat Necip Fazıl Kısakürek'in anılacağı Özel Açılış Programı, 13 Mayıs Cuma günü saat 20.30'da Kocaeli Kongre Merkezinde yapılacak. Necip Fazıl'ın eserleriyle anılacağı 12. Kocaeli Kitap Fuarının Açılış Özel Programında İbrahim Sadri üstadın şiirlerini seslendirecek. ''Necip Fazıl'ın Eserleriyle Durun Kalabalıklar'' programında Yücel Arzen ise şairler sultanı Necip Fazıl'ın eserlerinden bestelediği 6 şarkıdan oluşan bir konser verecek. Fuarın bu yılki Onur Konuğu Prof. Dr. Nurullah Genç de açılış programına katılacak.

315 YAYINEVİ, 40 SAHAF VE STK, 673 ETKİNLİK

14-22 Mayıs tarihleri arasında 9 gün boyunca 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 STK'nın yer alacağı 12. Kocaeli Kitap Fuarında söyleşiler, imza günleri ve toplantılarla toplam 673 etkinlik gerçekleşecek. Stantlarda milyonlarca kitabın yer alacağı Kocaeli Kitap Fuarında, 380 yazarın katılacağı 123 söyleşi ve 550 imza programının yer aldığı 673 etkinlik, katılımcıları, günleri ve saatleri hazırlanan kitapçıkta detaylı olarak yer alacak.

Bültenler / Güncel

Necip Fazıl Kısakürek, Kocaeli, Kongre, Kitap, Güncel, Haberler

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