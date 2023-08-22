Sivas'tan İstanbul'a giden yolcu otobüsünün Yozgat'ın Sorgun ilçesinde şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi ise yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden sürücü Adem Tatlısu'nun oğlu İsa Tatlısu, babasının 3 defa Biontech aşısı olduğunu ve bu nedenle kalp krizi geçirdiğini düşündüklerini söyledi.

12 kişinin öldüğü otobüs kazasında sürücünün oğlu konuştu

SİVAS 12 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada hayatını kaybeden sürücünü oğlu, babasının 3 defa biontech aşısı olduğunu ve bu nedenle kalp krizi geçirdiğini düşündüklerini söyledi.

Sivas'tan İstanbul'a giden yolcu otobüsünün Yozgat'ın Sorgun ilçesinde şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş 19 kişi ise yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden sürücü Adem Tatlısu'yun oğlu İsa Tatlısu konuştu. İsa Tatlısu, babasının kalp rahatsızlığı olmadığını fakat son zamanlarda 3 defa biontech aşısı olduğunu ve aşı nedeniyle kalp krizi geçirmiş olabileceğini söyledi. Sürücünün oğlu Tatlısu, resmi kaynakların otobüsün sahibine sürücünün kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini söylediklerini ifade ederek, " Resmi kaynaklar otobüs sahibine kalp krizinden dolayı vefat ettiğini araç kaza yapmadan önce vefat ettiğini söyledi otobüs sahibi. Yıllardır otobüs kullanıyordu. Emekliydi. Tecrübeli bir sürücüydü. Fakat son zamanlarda işte 3 defa biontec aşısı oldu. Biz son zamanlarda duyduğumuz kalp krizini tetiklediği için bizde ondan şüphelendik. Kalple ilgili bir sıkıntısı yokken biranda kalp krizi geçirmesi şüpheli. Şeker ve tansiyonu vardı. Biz görüntüleri izlemedik ama otobüs sahibi görüntüleri izlemiş. Kaza olmadan önce kalbini tutup kafasının düştüğünü ondan sonra kazanın olduğunu söylüyor" dedi.