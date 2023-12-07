Şuurlu Öğretmenler Derneği tarafından (ÖĞ-DER) Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen "12. Kısa Film Senaryo Yarışması" sonuçlandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu yılki teması "sabır ve acı" olan yarışmada birincilik ödülünü yarışmaya Van'dan katılan Meryem Gemicioğlu "Sen Kimsin" adlı eseriyle kazandı.

Yarışmada ikincilik ödülüne İzmir'den Gökmen Küçüktaşdemir "Bağ" adlı senaryosuyla, üçüncülüğe ise Kırşehir'den Osman Çakır "Gasil" adlı eseriyle değer görüldü.

Yarışma kapsamında verilen "Ahmet Uluçay Özel Ödülü"ne de "Sesimi Duyan Var Mı?" senaryosuyla Mersin'den Süleyman Çetinkaya, "Ayşe Şasa Özel Ödülü"ne "Annem 10 Yaşına Bastı" senaryosuyla İstanbul'dan Cihan Yıldırım layık bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖĞ-DER Genel Başkanı Numan Gökmen, şunları kaydetti:

"Hayatın içinde sevinç kadar acılar da oluyor. Örneğin deprem gibi veya şu an gündemimizde olan işgalci İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlar gibi. Burada bize düşen sabredip karşılaştığımız sorunlara karşı çözüm bulmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Bu mücadelede sanat en büyük yardımcılarımızdan birisidir. Yarışmanın acı ve sabır temasını ülkemizin yaşadığı depremler sonrası belirlemiştik ama yarışma devam ederken Gazze'de siyonist İsrail devletinin soykırım ve katliamları da başladı. Bu katliamın da senaristlerimize etki yaptığını gördük, nitekim Filistin konulu senaryolar da geldi. Gerek Gazze, gerekse hayatın diğer alanlarına ait sabır ve acı konusunu işleyen, emek verip eserleriyle yarışmamıza katılan herkese teşekkür ediyorum."

Jürisinde sinema yazarı Ali Burak Cesur, öğretmen Abdurrahman Erbaş, senarist ve yönetmen Nizamettin Kars ile İbrahim Demirkan'ın yer aldığı yarışmanın ödül töreni, 9 Aralık'ta Ankara'da EBS Otel'de yapılacak.