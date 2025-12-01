Haberler

12 Kırmızı Bültenle Aranan Suçlu Ülkeye Getirildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan toplam 12 suçlunun Gürcistan, Almanya, Avusturya ve Fransa'dan Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Suçlular arasında dolandırıcılık, kasten öldürme ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlar bulunuyor.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı bültenle aradığımız 12 suçluyu; Gürcistan'dan 7, Almanya'dan 3, Avusturya ve Fransa'dan ise 1'er kişi olmak üzere ülkemize getirdik" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kırmızı bültenle aradığımız 12 suçluyu; Gürcistan'dan 7, Almanya'dan 3, Avusturya ve Fransa'dan ise 1'er kişi olmak üzere ülkemize getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.K., O.U., M.T., K.K., B.T., T.L., İ.K., A.A., S.D., E.Y., Z.S. ve H.D. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. EGM Interpol–Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ile Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızın koordinasyonunda; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle; '5464 sayılı kanuna aykırılık, başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanarak yarar sağlama, sahte banka/kredi kartı üretme, tefecilik, dolandırıcılık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.K. isimli şahıs Gürcistan'da; 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.U. isimli şahıs Gürcistan'da; 'kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.T. isimli şahıs Gürcistan'da; 'dolandırıcılık, silahla tehdit, yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ve bulundurma, uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak, hakaret, tehdit, görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. isimli şahıs Gürcistan'da yakalanmıştır.

'Kasten yaralama, yağma, mala zarar verme, suçluyu kayırma, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.T. isimli şahıs Gürcistan'da, 'hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, tehdit, yaralama' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.L. isimli şahıs Gürcistan'da, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.K. isimli şahıs Gürcistan'da, 'uyuşturucu madde ticareti, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs Almanya'da, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.D. isimli şahıs Almanya'da, 'yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Y. isimli şahıs Almanya'da, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Z.S. isimli şahıs Avusturya'da, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.D. isimli şahıs Fransa'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Kaynak: ANKA / Güncel
