12 Kentte Sıcaklık 40 Derecenin Üzerinde

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Bu hafta yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bugün Şırnak'ın Cizre ilçesinde sıcaklık 45 dereceye ulaştı. Mardin ve Siirt de rekor sıcaklıklarla takip ediyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün termometreler 12 kentte 40 derecenin üzerine çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, ülke genelinde sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bugün 12 kentte sıcaklık ilçelere göre 40-45 derece aralığında seyretti.

Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık Şırnak'ın Cizre ilçesinde 45 derece ölçüldü. Bunu Mardin'in Dargeçit ve Siirt'in Kurtalan ilçesi 43,9 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK(C°)
Şırnak, Cizre45
Mardin, Dargeçit43,9
Siirt, Kurtalan43,9
Diyarbakır, Bismil42,8
Batman, Hasankeyf42,5
Eskişehir, Sarıcakaya42,2
Elazığ, Keban41,7
Şanlıurfa, Ceylanpınar41,3
Gaziantep, Yavuzeli,40,8
Malatya, Kale40,8
Aydın, Karpuzlu40,4
Erzincan, Kemaliye40

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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