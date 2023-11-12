12 Kasım Düzce Depremi'nin 24. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremin 24. yılında anma programı düzenlendi.

Kaynaşlı ilçesi merkezli 7,2 büyüklüğündeki, 845 kişinin öldüğü, 2 bin 678 kişinin yaralandığı afetin 24. yılında Kaynaşlı Belediyesi tarafından Merkez Yeni Cami'de yapılan anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler ve kasideler seslendirildi, dua edildi.

İlçe merkezindeki Deprem Şehitliği'nde ise aileler hayatını kaybeden yakınlarının kabirlerine çiçek bıraktı, dua etti.

Depremde 7 yakınını kaybeden Selami Veziroğlu, AA muhabirine, acılarının hala taze olduğunu belirterek, "Böyle yıl dönümlerinde daha çok hatırlıyoruz. Geçen sene yaşadığımız Kahramanmaraş depremi de tekrar o günleri hatırlattı. Oradakilerin de başı sağ olsun. Onları en iyi biz anlarız. Düzce depreminde annemi, babamı ve yeğenimi de kaybettim. Allah hepsine rahmet eylesin. Zor dönemler, unuttuk zannediliyor ama unutulmuyor." diye konuştu.

Afette ağabeyi ve yeğenleri vefat eden Recep Seymen de Türkiye'nin bir daha deprem felaketi yaşamamasını temenni etti.

Yakup Meletli ise askerden gelen oğlunun 8 ay sonra depremde ilçe merkezinde yıkılan kıraathanenin enkazında yaşamını yitirdiğini anlatarak, eşiyle her sene oğlunun kabrine geldiğini söyledi.

Anne Nezaket Meletli de "Çok zor, Allah hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın." dedi.