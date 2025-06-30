12 İlde Organize Suç Operasyonu: 230 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ildeki dolandırıcı organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 3 milyar 150 milyon lira işlem hacmi bulunan 230 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda ele geçirilen mal varlıklarına ilişkin detaylar ve tutuklama bilgileri de paylaşıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde dolandırıcı organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 3 milyar 150 milyon lira işlem hacmi bulunan 230 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca 12 ilde 12 ayrı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 3 milyar 150 milyon lira işlem hacmi bulunan 230 şüphelinin yakalandığını ifade eden Yerlikaya, şüphelilerden 93'ünün tutuklandığı, 100'ü hakkında adli kontrol kararı verildiği ve diğerlerinin işlemleri devam ettiği bilgisini verdi.

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli yağma, yasa dışı bahis, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, rüşvet, tehdit ve şantaj" suçlarından cumhuriyet savcılıklarınca haklarında soruşturma başlatıldığını aktardı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucu, 9 gayrimenkul, 27 araç, 1 dükkan, 2 arsa ve 2 milyon lira değerindeki banka hesaplarına el konulduğunu bildiren Yerlikaya, operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde, nakit para, çek/senet, banka/kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, valileri, operasyonu koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanları ile MASAK çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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