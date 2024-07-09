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12 İlde Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 32 Tutuklama

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Mersin merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurup 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu işledikleri öne sürülen 57 kişiden 32'si tutuklandı.

MERSİN merkezli 12 ilde, suç işlemek amacıyla örgüt kurup 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu işledikleri öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 57 kişiden 32'si tutuklandı, 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak', sazan sarmalı, sahte ürün ilanı, cinsel içerikli görüşme sonunda şantajla para talep etme yöntemleriyle 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suç gelirlerinin aklanması' suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mersin merkezli İstanbul, Nevşehir, Hatay, Denizli, Adana, Siirt, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman'da gerçekleştirilen operasyonda, 57 şüpheli gözaltına alındı.

Çalışmada, şüphelilerin suçtan elde ettiği yaklaşık 100 milyon TL değerinde tapu kayıtlarına ve araçlarına el konuldu. Ayrıca şüpheliler arasında 150 milyon TL para hareketliliği tespit edildi. Adreslerdeki aramalarda ise 140 banka ve kripto hesabı, 7 şirket ortaklığı, 17 tapu, 30 lüks araç, 9 tabanca, 130 cep telefonu, 10 bilgisayar, 100 fişek, 72 banka kartı, 12 sim kart, 260 bin TL, 1500 ABD doları, 44 adet gram altın, 33 tam altın, 8 burma bilezik, 6 altın kolye ile çok sayıda uyuşturucu madde, uyuşturucu hap ve 1 dron ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 32'si tutuklandı, 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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