12 hemşire, sağlıkta şiddete dikkat için klip çekti

DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ve kliniklerinde görevli 12 hemşire, sağlıkta şiddete dikkat çekmek için Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ünlü 'Etme' şiirinin sözlerini kendilerine uyarlayarak klip çekti. Hemşire Özlem Çağlayan, "Her şey hoşgörü ve sevgiden geçer. 12 kişilik ekiple klibi çektik. Güzel bir çalışma oldu. Zor bir meslek, kadın olduğunuz zaman daha da zor. 24 saat hizmet veren bir meslek olması daha çok fedakarlık ve özveri gerektiriyor" dedi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki görevli yoğun bakım ve klinik hemşireleri 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle sağlıkta şiddete dikkat çekmek amacıyla bir çalışma yaptı. Normalleşmeyle yoğun bakımdaki ve kliniklerdeki görevlerine dönen 12 hemşire Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ünlü 'Etme' şiirinin sözlerini kendilerine uyarlayarak klip çekti. Görevleri başında çektikleri, yaşadıkları zorlukları da gösteren klip, yoğun ilgi gördü.

Birlikte çok güzeliz, daha güzel olabiliriz, etme"