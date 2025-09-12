12 Eylül Darbesinin 45. Yılında Ortak Açıklama Yapıldı

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Altuğ EKEN

(İSTANBUL)- Siyasi parti ve sivil toplum örgütleri, 12 Eylül darbesinin 45. yılında Taksim'doeki Kazancı Yokuşu'nda ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "Darbecilerle hesaplaşmayı beceremeyen bir toplum, darbe üstüne darbe yemeye mahkumdur" denilerek 12 Eylül darbesinin sorumlularının yargılanması talebi yinelendi. Açıklamada, "Darbe rejimi hala sürüyor. 1980-83 döneminde darbecilerin düzenlediği 600 yasa ve binlerce kararname genel olarak kaldırılmadı ve hala yürürlükte" ifadelerine yer verildi.

78'liler Hareketi, İHD, DEM Parti, DBP, DK-DER, DGD Platformu, EHP, EMEP, HDK, Karşı Sanat Çalışmaları, KOMÜN, SMF, SODAP, SOL DEP, SYKP, TÖP, UİD-DER, Yeşil Sol Parti, DİSK Limter-İş Sendikası ve DİSK Marmara Temsilciği, 12 Eylül darbesinin 45'inci yılında Taksim'deki Kazancı Yokuşu'nda ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Darbecilerin düzenlediği 600 yasa ve binlerce kararname hala yürürlükte"

İHD aktivisti Nimet Tanrıkulu tarafından "12 Eylül darbesiyle hesaplaşıyoruz; darbecilerle toplumsal suç ortaklığını reddediyoruz" yazılı pankart önünde yapılan açıklamada, "12 Eylül darbesinin üzerinden 45 yıl geçti ancak 12 Eylül darbe rejimi hala sürüyor. Somut yaşayarak tanık olduğumuz gibi tekçi, baskıcı, darbeci özüyle iç içe katlanarak sürüyor...12 Eylül darbe anayasası, Siyasi Partiler Kanunu, RTÜK Kanunu, Sendikalar Kanunu başta olmak üzere, 12 Eylül devletinin yasal temellerini oluşturan 1980-83 döneminde darbecilerin düzenlediği 600 yasa ve binlerce kararname, mücadelemizde kazanılan kanuni haklar ve nispi özgürlükler bir yana, genel olarak kaldırılmadı ve hala yürürlükte" denildi. Döneminin Genelkurmay Başkanı, 7'inci Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın yargılanmasının yeterli olmadığı ifade edilen açıklamada, "İtirazlarımıza karşın, diğer cunta dönemi suçluları ve suç şüphelilerinin yargı konusu olmadığını belirtelim" denildi, 12 Eylül darbesinin sorumlularının yargılanması talebi yinelendi.

"Kayıtsız şartsız itaat eden bir toplum biçimi ikame edildi"

"12 Eylül rejimi reforme edilemez" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"12 Eylül 1980 darbesi, toplumu ve devleti yukarıdan aşağı doğru anti demokratik, totaliter bir anlayışla yeniden düzenledi. Darbe öncesinde halkta yurttaşlık ve hukuk bilincinin geliştiği nispi demokratik süreç tasfiye edildi. Yerine, kayıtsız şartsız itaat eden, demokratik değerleri tüketen bir toplum biçimi ikame edildi...Darbecilerle hesaplaşmayı beceremeyen bir toplum, darbe üstüne darbe yemeye mahkumdur. Türkiye toplumu yıllar ve yıllardır kararan vicdanıyla yüzleşsin, kararan vicdanlar aydınlansın istiyoruz."