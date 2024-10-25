"12. Boğaziçi Film Festivali" sahiplerini buldu

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "12. Boğaziçi Film Festivali"nin ödülleri, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen kapanış programında verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, törende AA muhabirine, Boğaziçi Film Festivali'nin her geçen yıl büyüdüğüne işaret ederek, "Bizim çok umutlu olduğumuz festivallerden bir tanesi de bu festival. İnşallah çok yakın bir gelecekte dünya çapında çok önemli bir marka olacak." dedi.

Güven, film çekmek için iki şeye ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bunlardan biri bilgi, biri dert. Derdi olmayanın filmi de olmaz. Festivaller de aslında bayram, şenlik gibi gözükse de biraz sinemacıların dertleştiği yerler. Bizim dertleşmeye ihtiyacımız var. O yüzden festivaller çok önemli." diye konuştu.

"Seyirci sayımız geçen yıla oranla iki kat arttı"

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Festival Başkanı Ogün Şanlıer de "Etkinliklerimiz bir hafta sürdü. 79 seansta 59 film gösterimi oldu. Dolu dolu bir hafta geçti. Seyirci sayımız geçen yıla oranla iki kat arttı. Bu hepimiz için mutluluk verici bir gelişme. Ben filmlerin sinemada izlenmesinin, evde izlenmesinden çok daha konforlu, keyifli ve gerekli olduğunu düşünen bir insanım. Dolayısıyla salonlardaki bu seyirci artışını mutlulukla karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film" Mukadderat

Festivalde bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Mukadderat" filmiyle yönetmen Nadim Güç, "En İyi Ulusal Uzun Metraj Film" ödülünün sahibi oldu.

Güç, ödülü aldıktan sonra şunları söyledi:

"İlk filmimi çekerken sadece hikayeye odaklanmamı sağlayan Nur Sürer başta olmak üzere, tüm oyuncularıma ve tüm ekibime çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ben gücümü annemden, kızımdan, eşimden ve eşimin rahmetli annesi Bedriye Hanım'dan alıyorum. Onlara ve tüm kadınlara her şeye rağmen, hayata değer kattıkları için çok teşekkür ederim."

Aynı kategoride "En İyi Yönetmen" ödülünü "Döngü" filmiyle Erkan Tahhuşoğlu, "En İyi Senaryo" ödülünü "Gülizar" filmiyle Belkıs Bayrak, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü "Derun" filmindeki performansıyla Hatice Aslan, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü "Köpekle Kurt Arasında" adlı yapımdaki rolüyle Ali Seçkiner Alıcı, "En İyi Görüntü Yönetmenliği" ödülünü "Kayıtsız" filmiyle Vedat Oyan ve "En İyi Kurgu" ödülünü "Savrulan Zaman" filmiyle Mastaneh Mohajer aldı.

Ali Seçkiner Alıcı ödül almasına şaşırdığını söyleyerek, "Mutluluk verici. Bu ülkede 12 yıl bir festivali sürdürmek ciddi bir şey. Kutup ayıları, küresel ısınma, Filistin, Narin ve önceki günkü saldırı tonla şey söylenebilir... Bence bu kadar kötülüğün çok olduğu dünyada, yaşamımızı bilim ve sanat güzelleştirecek." diye konuştu.

Oyuncu Hatice Aslan da yer aldığı "Derun" filminin ekibine teşekkür ederek, "Dünyada her şey gelişiyor ve değişiyor. Umudunuzu yitirmeden, dünyaya sevgiyle bakmanızı diliyorum." dedi.

"En İyi Senaryo" ödülünün sahibi Belkıs Bayrak ise "Gülizar" filminin ilk uzun metraj filmi olduğuna işaret ederek, şunları anlattı:

"Bu yolculuğun başında çok büyük fonlar, çok büyük destekler ya da daha önce bu işime referans olabilecek filmlerim yoktu. Elimde bir tek azığım vardı, o da senaryoydu. Senaryoyu yazmak zahmetli bir iş. Kendinizle kavgalı ve baş başa yaşadığınız bir süreç ama bir filmin içerisinde senaryonun güzelliğini muhafaza eden şey ekip oluyor. Projeme yapımcılarım senaryomu okuduktan sonra dahil oldu. Oyuncularımızla da öyle tanıştık. Yani bütün ekip senaryoyla projeye katıldı. O yüzden bu güzelliği görünür kıldığı için tüm ekibime teşekkür ediyorum."

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film" Shambhala

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda da "En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film" ödülü, dünya prömiyerini 74. Berlin Film Festivali'nde yapan Nepalli yönetmen Min Bahadur Bham'ın "Shambhala" filmine verildi. Film ayrıca "En İyi Yönetmen" ödülüne değer görüldü.

Bu kategoride "En İyi Erkek Oyuncu" "The Time It Takes" filmindeki rolüyle İtalyan artist Fabrizio Gifuni, "En İyi Kadın Oyuncu" "Shambhala" filmindeki performansıyla Thinley Lhamo seçildi.

"Özel Jüri Ödülü" ise "Through Rocks And Clouds (Kayalar ve Bulutların Arasından)" filmiyle Alberth Merma'ya verildi.

Ulusal Belgesel ve Kısa Kurmaca Film Yarışması ödülleri

12. Boğaziçi Film Festivali'nin "Ulusal Belgesel Yarışması"nda "En İyi Ulusal Belgesel" ödülü Murat Ocak'ın "Başka Bir Roman" filmine, "Jüri Özel Ödülü" de "Gidebildiğim Kadar Uzağa" adlı belgesel adına Evrim İnci ve Nurullah Dinçer'e takdim edildi.

"Ulusal Kısa Film Yarışması"nda Oben Yılmaz'ın "Günaydın Anne" filmi "En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film" ödülünü aldı. Aynı kategoride "İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü" Sema Güler'in "Kabuk" filmine verildi.

"Ahmet Uluçay Büyük Ödülü"nü Oliver McGoldrick'in "Three Keenings" filmi kazandı. "En İyi Uluslararası Kısa Film" ise Jason Adam Maselle'nin "Punter" adlı filmi oldu.

Törende ayrıca "FIYAB En İyi Yapımcı Ödülü"nü "Gülizar" filmi aldı. Bu yıl festivalin "Onur Ödülü" ise geçen yıl vefat eden görüntü yönetmeni İlker Berke adına verildi.