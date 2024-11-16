12 Bin Polis Memuru Alımı Yapılacak

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen güvenlik toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 12 bin polis memurunun alınacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen güvenlik toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 32. Dönem POHEM ilanı kapsamında 12 bin polis memuru alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Alımların lisans mezunlarından 8 bin 160'ı erken, bin 440'ı kadın olmak üzere 9 bin 600 kişi, önlisans mezunlarından ise 2 bin 40'ının erkek, 360'ının ise kadın olmak üzere 2 bin 400 kişi kapsayacağı bilgisini veren Yerlikaya, "Yani toplamda 12 bin polis memurumuz Emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak" dedi.