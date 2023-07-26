Düzce'de kız öğrenci yurdu civarında yapılan polis uygulamasında 51 araç ve 230 kişi kontrol edildi. Uygulama sonucunda araçlarında kusur bulunan 12 sürücüye toplamda 45 bin 587 lira ceza kesildi.

12 araç sürücüsüne 45 bin TL ceza kesildi

DÜZCE - Düzce'de kız öğrenci yurdu civarında polis ekiplerince uygulama yapıldı. Uygulamada 51 araç 230 şahıs kontrol edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, kız öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin bulunduğu bölgede uygulama gerçekleştirdi. Asayiş, Trafik ve KOM şube ekiplerinin katıldığı uygulamada 51 araç ve 230 kişi sorgulandı. Şoförler alkol testinden geçerken, araçlar didik arandı. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada araçlarında kusur bulunan 12 sürücüye toplamda 45 bin 587 lira cezai işlem uygulandı. Aranması olan 1 kişi de gözlem altına alındı.