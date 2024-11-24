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12. Ajyal Film Festivali Kapanış Töreni Gerçekleşti

12. Ajyal Film Festivali Kapanış Töreni Gerçekleşti
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Katar'ın Doha şehrinde düzenlenen 12. Ajyal Film Festivali, kapanış ve ödül töreni ile sona erdi. 42 ülkeden 66 filmin yarıştığı festivalde ödüller, genç jüri üyeleri tarafından verildi. Ödül gecesinde Gazze'deki saldırılar kınandı ve 'Ajyal in Gaza' ödülleri de sahiplerini buldu.

Katar'ın başkenti Doha'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Ajyal Film Festivali kapanış ve ödül töreni ile sona erdi.

Doha Film Enstitüsü ev sahipliğinde Katara Kültür Köyü'nde düzenlenen ve bu yıl "Önemli Anlar" (Moments That Matter) temasıyla 16 Kasım'da sinemaseverlerle buluşan 12. Ajyal Film Festivali ödüller sahiplerini buldu.

42 ülkeden toplam 66 filmin yarıştığı festivalde yapımlar, yaşları 8 ile 25 yaş arası değişen 400'den fazla genç jüri tarafından 3 kategoride ödüllendirildi.

12. Ajyal Film Festivali'nde ödül kazanan yapımlar ve isimler şu şekilde:

Mohaq kategorisi ödülleri

En İyi Kısa Film Ödülü: Bottles (Fas) - Yassine El Idrissi

En İyi Uzun Metraj Film Ödülü: Block 5 (Slovenya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan) - Klemen Dvornik

Hilal kategorisi ödülleri

En İyi Kısa Film Ödülü: Canary in a Coal Mine (Lübnan) - Dwan Kaoukji

En İyi Uzun Metraj Film Ödülü: Amani'yi Aramak (Kenya, ABD) - Debra Aroko ve Nicole Gormley

Bader kategorisi ödülleri

En İyi Kısa Film Ödülü: Apoleon (Mısır, Fransa) - Amir Youssef

En İyi Uzun Metraj Film Ödülü: Bizimle Bankacılık Yaptığınız İçin Teşekkür Ederiz (Filistin, Almanya, Suudi Arabistan, Katar, Mısır) - Laila Abbas

Seyirci Ödülü: Sudan, Remember US (Fransa, Tunus, Katar) - Hind Meddeb

Made in Qatar ödüllerinde ise Katar yapımı filmler ünlü Filistinli aktör Saleh Bakri, Kenyalı film yapımcısı Debra Aroko ve Katarlı film yapımcısı Amal Al Muftah'tan oluşan üç kişilik jüri tarafından değerlendirildi.

Abdulaziz Jassim En İyi Performans Ödülü: Ali Al-Hajri (I Lay For You To Sleep)

En İyi Yönetmen Ödülü: Paul Abraham ve Abdulla Al-Hor (Alkaline)

En İyi Film Ödülü: I Lay For You To Sleep - Ali Al-Hajri???????

Ödül gecesinde "Gazze" vurgusu

Gecede ödül alan pek çok ismin sahnedeki konuşmalarında, İsrail'in Gazze'de bir yıldan fazladır devam eden saldırılarını güçlü şekilde kınaması dikkati çekti.

Festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden biri "Ajyal in Gaza" ödülleri oldu. Bu ödül Gazze'den gelen 90 genç jüri üyesinin oyları ile belirlendi.

Bu özel etkinlikte, Buthyna Al Mohammadi'nin yönettiği "Above the Tamarind Tree" filmi birincilik ödülü aldı.

Kapanışta konuşan Doha Film Enstitüsü CEO'su ve Ajyal Film Festivali'nin Direktörü Fatma Al-Remaihi, Gazze'deki gençlerin cesaretinden ve sanata olan bağlılıklarından etkilendiğini ifade ederek, "Onların sinema aracılığıyla dünyaya bağlanma çabaları bize hikayelerin gücünü bir kez daha gösterdi." dedi.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
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