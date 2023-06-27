12,5 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
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Elazığ'da 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.Ş., jandarma tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nca, çeşitli suçlardan hüküm giyerek aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
ELAZIĞ'da 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.Ş., jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca, çeşitli suçlardan hüküm giyerek aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalarda 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla bulunan O.Ş.'nin Kovancılar ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alınan O.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel