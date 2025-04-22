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118 Suç Kayıtlı Dolandırıcı Operasyonda Yakalandı

118 Suç Kayıtlı Dolandırıcı Operasyonda Yakalandı
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İstanbul'da dolandırıcılık suçundan 118 suç kaydı bulunan İ.S. düzenlenen operasyonla yakalandı. Özellikle bilişim sistemleri kullanarak dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek suçlarından aranıyordu.

İstanbul'da dolandırıcılık suçundan 118 suç kaydı bulunan kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, il genelinde dolandırıcılık suçlarına yönelik şüphelilerin yakalanması ve firarilerin dosyalarının aydınlatılması amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerin Başakşehir'de yakaladığı İ.S'nin (42), "dolandırıcılık" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 118 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

İ.S'nin "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarmak ve gizlemek", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi" suçlarından 103 aranma kaydı ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

İ.S. emniyet ve adliyede işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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