112 ambulansına saldırı; 60'ıncı kez taşlamış DİYARBAKIR'da zihinsel engelli R.B. (28), yaralıya giden 112 ambulansına taşla saldırdı. DİYARBAKIR'da zihinsel engelli R.B. (28), yaralıya giden 112 ambulansına taşla saldırdı. Polisleri görünce kaçan R.B., yakalandı. Savcılık kararıyla serbest bırakılan R.B.'nin, son olayla 60'ıncı kez ambulansı taşladığı öğrenildi. Olay, dün akşam Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli R.B., parkın içindeki yaralıya müdahale için gelen 112 ambulansını gördü. Bu sırada eline taş alan R.B., ambulansın arka camına atarak kırdı. Çevredekiler, durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen polisleri fark eden R.B., kaçtı. Sağlık çalışanları, R.B.'den şikayetçi olurken, yaralı da başka ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekiplerince yakalanan R.B., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.R.B.'nin, ilçede ambulanslara sürekli hasar vermeye çalıştığı, son olayla 60'ıncı kez ambulansa taş atıp saldırdığı öğrenildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Burak Emek Güncel Haberler

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