112 Ambulans Sürücüsü Sağlık Bakanlığı Önünde Kendisini Ambulansa Kilitledi Sirenleri Açtı Eylem Yaptı

Sağlık Bakanlığı önüne 112 ambulansıyla gelerek kendisini araç içerisine kilitleyen bir sağlık çalışanı sürücü, "Bu eylemim hiçbir zaman devlete zarar vermek amacıyla değildir, eylemim tamamen hasta haklarını savunmak adına. Hastayı Onkoloji hastanesine götürdüm hastayı teslim edemedim. 3 saat hastane hastane dolaştım, hastayı bırakacak yer bulamadım" dedi.

Ankara'da Sağlık Bakanlığı önüne saat 14.00 sıralarında gelen bir 112 ambulans sürücüsü, bakanlık girişinde kontrol noktası önünde durdurduğu aracın kapılarını kilitleyerek sirenlerini açtı. Ambulansın sürücü tarafındaki camı aralayarak yanına gelen polis ve bakanlık görevlileriyle konuşan sürücü zaman zaman araç megafonunu kullandı.

"EYLEMİM DEVLETE ZARAR VERMEK AMACIYLA DEĞİL HASTA HAKLARINI SAVUNMAK ADINA"

Eylem yapan ambulans sürücüsü erkek personelin şunları söylediği duyuldu:

"Bu kadar vicdansızlık olmaz. Ben terörist değilim. Bu eylemim hiçbir zaman devlete zarar vermek amacıyla değildir, eylemim tamamen hasta haklarını savunmak adına. Hastayı Onkoloji hastanesine götürdüm hastayı teslim edemedim. Dediler ki 'şu servise git' çıktım servisse dediler ki bu hastayı buraya gelmemiş bir 15 dakika bekledim serviste. Dediler ki aşağı 3. Kata in yoğun bakım servise gittim doktora dedim yoğun bakımlık bu hasta niye beni dolaştırıyorsunuz. 3 saat hastane hastane dolaştım, hastayı bırakacak yer bulamadım."

EYLEM BİR SAAT SÜRDÜ

Güvenlik önlemi olarak bakanlık önüne itfaiye aracı çağrıldı ve ambulansın yanına çekildi. Polis, basın mensuplarını ambulansın yanından uzaklaştırarak, güvenlik çemberinin dışına aldı. Sağlık çalışanın eylemi yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından saat 15.00 sıralarında sona erdi. Sağlık çalışanı ambulanstan indirilip olay yerinden uzaklaştırılırken, araç da olay yerinden çekildi.

ANKA / Güncel