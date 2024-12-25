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112 Acil Sağlık Ekibi Kalp Krizi Geçiren Hastaya İlk Müdahale Etti

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde görevden dönen 112 Acil Sağlık ekibi, yolda buldukları kalp krizi geçiren hastaya hızlıca müdahale ederek hayatını kurtardı. İl Sağlık Müdürü, ekibi insan hayatına verdikleri değer dolayısıyla tebrik etti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde görevden dönen 112 Acil Sağlık ekibi, kalp krizi geçirdiği için yolda yatan hastaya ilk müdahaleyi yaparak onun yaşama tutunmasını sağladı.

Cide 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan paramedikler Nurettin Güler ve Ahmet Toklu ile acil tıp teknisyeni Mahinur Güler, ambulansla Günebakan köyüne bir hastayı götürdükten sonra ilçe merkezine dönüşe geçti.

Bu sırada köy yolunda yerde yatan bir kişinin bulunduğunu gören sağlık ekibi, kalp krizi geçirdiğini tespit ettikleri hastayı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne götürdü.

İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık ekibini insan hayatına gösterdikleri değer ve hassasiyetleri dolayısıyla kutladı.

Olayla ilgili bilgi veren Derdiyok, "Tesadüfen yolda yatmakta olduğunu gördükleri vatandaşımızın durumundan şüphelenerek yanına giden ekibimiz, ilk muayenede kalbinin durduğunu tespit etmiş, hızlı ve kesintisiz kalp masajı uygulamasına başlamıştır. Şok uygulama işleminin ardından hayata dönen Salih amcamızın hızlı şekilde hastaneye naklini sağlamışlardır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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