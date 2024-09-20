112 Acil Çağrı Hizmetleri Toplantısı Sinop'ta Gerçekleştirildi

?????? Sinop'ta, Vali Mustafa Özarslan başkanlığında 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Vali Özarslan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin yılın 8 ayında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgi paylaştı.

Acil çağrı merkezlerinin toplumun güvenliği ve sağlığı açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Özarslan, hayat kurtarma, hızlı iletişim, koordinasyon, kriz yönetimi, kamu güvenliği ve sağlık hizmetleri açısından 112 acil çağrı merkezlerinin kritik öneme sahip olduklarına dikkati çekti.

Özarslan, 2024 yılının 8 aylık diliminde Sinop'taki çağrı merkezine 195 bin 102 çağrı geldiğini belirterek, bunun yüzde 71,99'unun vakaya dönüşmeyen ihbarlardan oluştuğunu anlattı.

Vakaya dönüşen 54 bin 645 çağrıya ivedilikle cevap verilerek ilgili kurumların ekiplerinin sevk edildiğini aktaran Özarslan, asılsız ihbarda bulunan 14 kişi hakkında da idari para cezası uygulandığını dile getirdi.