111 bin ortaokullu genç aynı anda sınava girdi

Türkiye Gençlik Vakfı'nın markalaşan projesi ''Kitap Kurdu Yarışması" 111 bin 505 başvuruyla rekor bir kitap yarışmasına imza attı. Bugün yapılan yarışmada ortaokullu genç kitap kurtları ter döktü.

Ortaokul öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için organize edilen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kitap Kurdu Yarışması'nın bu yıl 5.'si düzenlendi. 81 ilde Türkiye geneli yapılan yarışmanın, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı başında Atatürk Kültür Merkezi'nde lansmanı gerçekleştirilmişti.

KENDİ REKORUNU KIRDI

Geçtiğimiz yıl 40 bin katılımcıya ulaşan yarışma, bu yıl 111 bin 505 öğrenciye ulaşarak kendi rekorunu kırdı. İlk genç dönemi yaş skalasına hitap eden yarışmada, ortaokullu öğrenciler 100 soruluk bir sınavda bugün ter döktüler.

Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı İbrahim Beşinci: "Ortaokullu kardeşlerimiz büyük bir özveri gösterdiler ve Kitap Kurdu Yarışmamızın kitaplarını dikkatle okudular. Sınava girip derece yapan gençler için sırada ödüllerini almak var. Bizler için en büyük ödül ise; kitap okuma alışkanlığı kazanan gençleri görmek oluyor. Bugün sınava giren on binlerce genç ile iftihar ediyoruz" ifadelerini kullandı.

USTA YAZARLAR KALİTELİ KİTAPLAR

Yarışma kitapları; edebiyat, tarih, bilim-teknoloji, değerler eğitimi, fantastik-kurgu ve klasiklerden oluşan çok yönlü bir okuma listesine sahip. İki farklı kategoride toplamda 10 kitaplık listede yazarlar da dikkat çekiyor. Mahmut Öztürk, Metin Özdamarlar, Mehmet Yaşar, Tuğba Coşkuner, Feyza Şahin, Alara Uçar, Sema Çelem, Şeyma Karagöl, Yücel Öztürk'e ait kitaplar, çocuk kitapları alanında yeni ve başarılı eserlere imza atmış isimlerden oluşuyor.

KİTAP KURTLARI ÖDÜLLERE DOYACAK

Yarışmaya "tugva.org" üzerinden başvuran ortaokullu öğrenciler, sınıf seviyelerine uygun belirlenen kitapları okudu. Sınav maratonunu tamamlayan öğrencilerden 1.'ye Balkan Turu (ailesinden 2 kişi ile birlikte)+ İpad Pro, 2.'ye İpad Pro, 3.'ye elektrikli scooter ve daha pek çok ödül takdim edilecek.