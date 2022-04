ELAZIĞ (İHA) - 110 yıllık çeşmede, bayram öncesi halı yıkama geleneği sürüyor

ELAZIĞ Elazığ'da bir mahallede kadınlar, 110 yıllık çeşmede halılarını yıkayıp kurumaya bırakarak, geleneksel hale getirdikleri bayram temizliğine başladı.

Merkeze bağlı Safran Mahallesi'nde bulunan ve 110 yıllık olduğu belirtilen çeşmede, bayram öncesi yoğunluk başladı. Yıllardır ev hanımları tarafından bayram öncesi ve temizlik zamanlarında çeşmenin önünde yıkanan halılar, Ramazan Bayramı öncesi de devam etti. Bayram nedeniyle temizliğine başlayan kadınlar, sabahın ilk saatlerinde buluşarak evlerinden topladıkları halıları yıkamaya başladı. Yaşlı vatandaşların da halılarını yıkayan mahalle kadınları, yıllardır elleriyle yıkadıkları halıları kurutarak geleneklerine sahip çıkmaya çalışıyor.

Bayanların her bayram öncesi tarihi çeşmede halıları yıkadıklarını belirten mahalle muhtarı Selahattin Kuşaksız, "Halılar mis gibi ve tertemiz olur. Suyu çok kaliteli bir çeşmemiz var. Çeşmemizin bu kaliteli suyundan dolayı halılarımız çok temiz oluyor. Kadınlarda her bayram öncesi temizliği burada geleneksel hale getirmiş. Her sene bayram öncesi bu temizlik yapılır. Geçmişte tabi ki nüfustan dolayı daha popülerdi. Buradaki nüfus taşındıktan sonra yeni nesil bunu pek bilmiyor ama bizim mahallemizdeki kadınlar bu geleneği sürdürüyor. Bende eşimle beraber gelirim ve eşime yardım ederim. Beraber yıkarız ben su dökerim o deterjanlamasını yapar. Bazen o su döker ben deterjanlamasını yaparım bu şekilde devam eder ve bayram temizliğimizi bu şekilde yaparız" dedi.

Çeşmeye gelerek temizliğe başladıklarını aktaran mahalle sakinlerinden Sibel Kuşaksız, "Sonbahar ve ilkbahar temizliklerimizi de bu çeşmede yaparız. Çok şükür bu çeşmemiz var geliyoruz her şeyimizi burada yıkıyoruz. Sularımız kesildiğinde burada yıkıyoruz. Dışarıdan gelen vatandaşlar da buradan su içmeye geliyorlar. Kapı komşularımızda burada yıkıyor. Kısacası bütün temizliklerimizi burada yapıyoruz. Temizlik öncesi mahallece hepimiz toplanarak buraya geliyoruz ve burada temizliğe başlıyoruz. Burada hepimiz birbirimize yardım ediyoruz, yaşlılarımız ve yapamayanlarımızın halılarını da mahallece yıkayıp teslim ediyoruz" cümlelerini kullandı.