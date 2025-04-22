110 Yaşındaki Ahmed Maruf Hasan, Sokaklarda Çalışarak Ekmeğini Kazanıyor

Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşayan 110 yaşındaki Ahmed Maruf Hasan, ilerleyen yaşına rağmen sokak sokak gezip süpürge ve ev eşyaları satarak ekmeğini kazanıyor.

Süleymaniyeli Hasan, çocukluğunda başladığı çalışma hayatını ilerleyen yaşına rağmen günde saatlerce yürüyerek sürdürüyor.

Kimseye muhtaç olmak istemediğini vurgulayan Hasan, sabah namazı başta olmak üzere tüm namazlarını da camide eda ediyor.

Uzun ömrü, ülke tarihine tanıklık ediyor

AA muhabirine konuşan Hasan, 110 yıllık ömründe Osmanlı Devleti'nin son dönemi, İngilizlerin Irak'ı işgali ve ülkenin krallıkla yönetildiği dönem olmak üzere birçok gelişmenin yaşandığını anlattı.

Çocukluğunun Süleymaniye'de geçtiği, o zamandan beri çalıştığını ve ticareti sevdiğini söyleyen Hasan, 1974 yılında hacca gitme fırsatı olduğunu da dile getirdi.

Hasan, gençliğinde ticaret yapmak için İran'a ve Bağdat'a gittiğini, oralardan eşyalar getirdiğini ve durmak bilmeden çalıştığını ifade etti.

"Kimseye muhtaç olmamak için her zaman ticaretle uğraştım"

Şimdilerde de sokak sokak dolaşarak süpürge ve lif gibi ev eşyaları sattığını anlatan Hasan, bu şekilde geçimini sağladığını kaydetti.

Hasan, ilerleyen yaşına rağmen çalışma isteğine ilişkin ise, "Evde oturma isteğim yok. Sürekli çalışmak istiyorum. Kimseye muhtaç olmamak için her zaman ticaretle uğraştım." ifadelerini kullandı.

Geçimini sağlamak için saatlerce sokaklarda satış yapıyor

Her zaman namazı cemaatle camide kıldığının altını çizen Hasan, her sabah ezan okunmadan önce camiye gittiğini de vurguladı.

Hasan, mallarını satabilmek için bazı günler 3, bazı günler ise 6 saat kadar dolaştığına dikkati çekti.

Süleymaniyeli asırlık çınar, çevresinde bu yaşlarda hiç kimsenin kalmadığını da sözlerine ekledi.