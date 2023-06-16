110 milyon yıldır yaşayan deniz kaplumbağalarının son 50 yıldır nesilleri tehlikede

DÜNYADA ikisi Akdeniz'in Türkiye kıyılarında olmak üzere, toplam 7 deniz kaplumbağası türü yaşıyor.

DÜNYADA ikisi Akdeniz'in Türkiye kıyılarında olmak üzere, toplam 7 deniz kaplumbağası türü yaşıyor. 110 milyon yılı aşkın süredir dünya denizlerinde yaşayan deniz kaplumbağası türlerinin, son 50 yıldır hızla artan insan faaliyetleri ve iklim değişikliği nedeniyle nesillerinin tehlikede olduğu belirtildi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye, 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü nedeniyle, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde nesilleri 'önemli derecede tehlike altında' gösterilen deniz kaplumbağalarına yönelik tehditlere dikkat çekti. 110 milyon yılı aşkın süredir dünya denizlerinde yaşayan ve tarih boyunca birçok kültürde uzun yaşam, üretkenlik, dayanıklılık ve kötülüklerden korunmanın sembolü olan 7 deniz kaplumbağası türü bulunuyor. Bu türler; Dermochelys coriacea, Eretmochelys imbricata, Lepidochelys kempii, Lepidochelys olivacea, Chelonia mydas, Caretta caretta, Natator depressus.

"Denizden itibaren 35 metrelik alan içinde şemsiye dikmeyin, kumu kazmayın. Kumsalda şezlong kullanmayın. Kumsala gece eşya bırakmayın. Kumsaldan görünen ışıklarınızı perdeleyin. Kumsalda gece ışıkla dolaşmayın. 1 millik sahil şeridi içinde teknelerle 8 mil/saat üzerinde hız yapmayın. Yavru deniz kaplumbağalarını elinize alarak denize bırakmayın. Kumsala motorlu taşıtlarla girmeyin. Kumsalda ateş yakmayın. Kumsala ve denize çöp atmayın. Evcil hayvanlarınızı kumsalda serbest bırakmayın. Yuvalama kumsallarında 1 Haziran- 15 Eylül tarihleri arasında konser, festival, etkinlik düzenlemeyin. Yuvalama kumsallarında koruma çalışmaları yürüten uzman ekiplere destek olabilirsiniz."