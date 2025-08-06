11 Yıl 9 Ay Cezası Olan Firari Gaspçı Bursa'da Yakalandı

11 Yıl 9 Ay Cezası Olan Firari Gaspçı Bursa'da Yakalandı
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Bursa'da, 'Gasp' ve 'Hürriyetten yoksun kılma' suçlarından 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. F.K.'nin kaçırdığı B.A. da kurtarıldı.

BURSA'da, 'Gasp' ve 'Hürriyetten yoksun kılma' suçlarından 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K., düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı. F.K..'nin kaçırıp alıkoyduğu belirlenen B.A. da kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Gasp', 'Hürriyetten yoksun kılma', 'Hırsızlık' ve 'İş yeri kurşunlama' suçlarından, 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K.'nin Osmangazi ilçesinde saklandığını evi tespit etti. Adrese baskın düzenleyen ekipler F.K.'yi yakaladı. F.K.'nin kaçırıp, evde alıkoyduğu tespit edilen B.A. da kurtarıldı. Ekiplerin aramalarında, şüphelinin çaldığı motosiklet ve cip ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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