11 Yaşındaki Çocuk Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Ankara'da 11 yaşındaki Yiğitcan Altınoğlu'nun bisikletiyle istinat duvarından düştükten sonra yaşamını yitirdiği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi 1269. Sokak'ta yaşayan Yiğitcan Altınoğlu, 2 Temmuz'da bisikletiyle bir binanın 8 metrelik istinat duvarından düşerek ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Yiğitcan, 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

Kazadan 1 hafta sonra olayın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan aile, görüntülerde kaza anından önce Yiğitcan'ın yanındaki çocukların bisikletin fren pabuçlarına yönelik hamle yaptığını, ardından Yiğitcan'ın aynı bisikletle kazanın yaşandığı alana gittiğini gördü.

Görüntülerden şüphelenen aile, kazanın Yiğitcan'ın yanındaki çocuklar tarafından tasarlanarak meydana geldiğini iddia etti.

Yiğitcan Altınoğlu'nun annesi Nazlıcan Aygün, olayın takipçisi olacaklarını belirterek, "Yiğitcan, bisiklet sürmek için dışarı çıktığında bir hafta önce tanıştığı kişiler tarafından bisikletin frenleri koparılarak ölüme gönderildi. Yiğitcan'ın arkadaşı değillerdi. Benim komşum da değillerdi. Dışarı fazla çıkmıyordu. Hatta dışarı hiç çıkmıyordu, hep ders çalışıyordu. Okul tatil olduğu için onların da orada oynadığını görünce sadece dışarı çıkmak istemişti. Ama dışarı çıkınca da başımıza bu iş geldi." diye konuştu.